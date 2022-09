The Miracle Club: Maggie Smith e Laura Linney nella prima foto

Come appreso circa due anni fa, Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney saranno le protagoniste del cast di The Miracle Club, nuovo film di Thaddeus O’Sullivan (December Bride, Ordinary Decent Criminal, Into the Storm).

Le riprese del film, dopo essersi svolte in Irlanda, sono terminate e così Variety ci regala un primo assaggio di due delle protagoniste:

L’opera segue un gruppo di donne della classe operaia di Dublino che decidono di andare in pellegrinaggio a Lourdes, in Francia. Il viaggio porterà le donne a riscoprire la loro amicizia e a condividere i propri miracoli.

Jimmy Smallhorne (2by4), Timothy Prager (Silent Witness, Two Thousand Acres of Sky) e Josh Maurer si sono occupati della sceneggiatura del progetto.

The Miracle Club sarà distribuito dalla Lionsgate nel Regno Unito ma non ha ancora una data d’uscita.

Cosa ne pensate di questo progetto con Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney ? Diteci la vostra nei commenti!