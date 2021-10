Tramite Facebook il regista Rob Zombie ci offre uno sguardo ufficiale dal set ai protagonisti di, film tratto da, la celeberrima sit-com della CBS che, dal 1964 al 1966.

Nello scatto vediamo il maniero già visto in altre foto e Sheri Moon Zombie, Jeff Daniel Phillips e Dan Roebuck con i costumi di scena.

Ecco lo scatto nel post di Zombie:

Come ci ricorda Wikipedia:

I protagonisti della serie televisiva sono una famiglia di mostri che vive in un sinistro maniero come una qualsiasi famiglia americana. I membri di questa bizzarra famiglia sono il padre Herman, una sorta di mostro di Frankenstein che fa sentire la sua forza così come impone l’ordine nella casa; la madre Lily, una specie di vampira ricalcata sul modello della famosa La moglie di Frankenstein; il nonno, un vampiro vestito nella “classica” tenuta resa famosa da Bela Lugosi; il figlio Eddie Wolfgang, lupo mannaro, e la nipote Marilyn, l’unica ragazza “normale” della famiglia in tutti i sensi.