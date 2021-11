Le riprese di, film tratto da, la celeberrima sit-com della CBS che, dal 1964 al 1966, sono ufficialmente partite.

Lo ha confermato lo stesso regista Rob Zombie con un post su Instagram in cui possiamo vedere anche il logo ufficiale del film.

Ecco lo scatto:

Come ci ricorda Wikipedia:

I protagonisti della serie televisiva sono una famiglia di mostri che vive in un sinistro maniero come una qualsiasi famiglia americana. I membri di questa bizzarra famiglia sono il padre Herman, una sorta di mostro di Frankenstein che fa sentire la sua forza così come impone l’ordine nella casa; la madre Lily, una specie di vampira ricalcata sul modello della famosa La moglie di Frankenstein; il nonno, un vampiro vestito nella “classica” tenuta resa famosa da Bela Lugosi; il figlio Eddie Wolfgang, lupo mannaro, e la nipote Marilyn, l’unica ragazza “normale” della famiglia in tutti i sensi.