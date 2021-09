LEGGI ANCHE – The Munsters: Rob Zombie offre un piccolo sguardo ai costumi dei protagonisti

è tornato su Instagram per aggiornare i suoi fan sulla lavorazione di, film tratto da The Munsters, la celeberrima sit-com della CBS che, dal 1964 al 1966.

Questa volta il regista ci mostra alcuni scatti in cui possiamo vedere un enorme set in fase di costruzione che dovrebbe essere il maniero in cui vivono i protagonisti del progetto.

Potete vedere le foto qua sotto:

Il precedente aggiornamento affidato ai social da parte di Rob Zombie riguardava il progetto della nuova casa de I Mostri. Lo potete trovare in questo articolo.

Come ci ricorda Wikipedia:

I protagonisti della serie televisiva sono una famiglia di mostri che vive in un sinistro maniero come una qualsiasi famiglia americana. I membri di questa bizzarra famiglia sono il padre Herman, una sorta di mostro di Frankenstein che fa sentire la sua forza così come impone l’ordine nella casa; la madre Lily, una specie di vampira ricalcata sul modello della famosa La moglie di Frankenstein; il nonno, un vampiro vestito nella “classica” tenuta resa famosa da Bela Lugosi; il figlio Eddie Wolfgang, lupo mannaro, e la nipote Marilyn, l’unica ragazza “normale” della famiglia in tutti i sensi.

Contemporaneamente all’arrivo sulla CBS de I Mostri, sulla ABC arrivava un’altra serie destinata a diventare anche più celebre e amata in tutto il mondo: la famiglia Addams.

L’ultimo film diretto da Rob Zombie è 3 From Hell, sequel di La Casa del Diavolo.

Del cast fanno parte Sheri Moon Zombie, Bill Moseley, Sid Haig, Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo (Machete), Clint Howard (Solo: A Star Wars Story), Richard Brake (Batman Begins), Dee Wallace (The Howling) e Austin Stoker (Assault on Precinct 13).

Cosa ne pensate e quanto siete curiosi di vedere un film dedicato alla popolare serie televisiva americana d’antan? Ditecelo nei commenti qua sotto!

FONTE: Rob Zombie/Instagram