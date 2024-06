In una recente intervista per GQ, Russell Crowe ha ricordato la lavorazione di The Nice Guys, esilarante commedia del 2016 di Shane Black, raccontando di come Ryan Gosling sia stato l’unico attore in grado di farlo ridere sul set, facendolo uscire dal personaggio.

“Ho adorato girare quel film. E… Ryan Gosling, oddio” ha spiegato Crowe. “Cercare di lavorare con quel ragazzo è stato… beh. Nella recitazione c’è una cosa chiamata corpsing, ossia lo scoppiare a ridere in modo inappropriato durante le riprese. Quel piccolo figlio di putt*na mi fregava ogni volta“.

Ha poi aggiunto:

Sono famoso per non uscire mai dal personaggio quando recito, non importa quello che succede – Ridley Scott la trovava una cosa molto divertente. Poteva esserci il Colosseo che crollava dietro di me durante le riprese del Gladiatore, ma io avrei continuato a recitare e andare avanti con la mia scena. E poi è arrivato quel maledetto Nice Guys. Le persone adorano davvero quel film.

