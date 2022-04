LEGGI – La Laika produrrà il suo primo film live action

(Kubo e la spada magica, Bumblebee), CEO e presidente dei Laika Studios ha annunciato il titolo del prossimo film dello studio d’animazione in stop-motion:

Bill Dubuque, creatore della serie televisiva Ozark, si è occupato della sceneggiatura. Il progetto è descritto come un “crudo neo-noir con folklore popolare” e segue la storia di un giovane uomo che abita nella parte rurale del Missouri che si ritrova a combattere per tenere unita la propria famiglia in seguito a una tragedia. Il film dipingerà un incrollabile ritratto di sacrificio, vendetta e fiducia in se stessi.

“The Night Gardener è una bella storia senza tempo, accelera il battito cardiaco ogni volta che il cuore si spezza”, ha dichiarato Knight in un comunicato stampa, “Bill è un magistrale narratore. Ha creato un mondo stratificato con personaggi complessi, idee provocatorie ed emozioni profonde e sentite”.

Qua sotto potete vedere un concept:

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto animato targato Laika? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

