, il nuovo film di Robert Eggers interpretato da, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Nicole Kidman e Anya Taylor-Joy è nei cinema italiani dallo scorso 21 aprile.

Un film dove, come scriviamo nella nostra recensione:

La furia degli elementi appaiata con la furia umana di quello che sarà un film di vendetta dalla trama semplicissima (c’è un torto vissuto da bambino e una vendetta da perpetrare da adulto), funestato da visioni e una mistica folkloristica scandinava che come sempre in Eggers è coerente e ben documentata ma guardata così da vicino da scatenare scetticismo più che aderenza.

In The Northman c’è una sequenza durante la quale il personaggio interpretato da Alexander Skarsgård viene obbligato a partecipare a un gioco decisamente fisico chiamato knattleikr, originariamente giocato dai vichinghi in Islanda, in cui si trova a fronteggiare un avversario interpretato da Hafþór Júlíus Björnsson, noto per aver impersonato Gregor Clegane, ovvero la Montagna nella serie TV Hbo di Game of Thrones.

In una chiacchierata fatta con Entertainment Weekly, Alexander Skarsgård ha parlato proprio del lavoro fatto con Björnsson spiegando di essersi sentito intimidito dallo strongman islandese.

È venuto sul set quando stavamo girando una scena, quella in cui incontri Amleth per la prima volta. Hafþór non stava lavorando quel giorno, ma è venuto sul set per fare un saluto. E sì, mi ha intimidito. Quando gli ho stretto le mani ho dovuto guardare in alto “Salve signore, è un piacere!”. La sua mano faceva sembrare minuscola la mia.

Insomma, di fronte ai 2,06 metri di altezza di Hafþór Júlíus Björnsson, anche il metro e novantaquattro di Alexander Skarsgård non basta.

L’attore ha poi spiegato che, malgrado la stazza, Björnsson è un bonaccione, ma ha puntualizzato che la settimana di riprese fatta insieme a lui si è fatta comunque sentire:

Ci è andato giù leggero con me, ma doveva comunque colpirmi leggermente e io, semplicemente, volavo. Ero decisamente indolenzito dopo quella settimana di riprese fatta insieme all’uomo più forte del mondo.