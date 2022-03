LEGGI – Alexander Skarsgård racconta il passaggio dal lussuoso set di Succession al fango e gelo di The Northman

Nelle prossime settimane vedremoin, la pellicola vichinga di Robert Eggers in cui condivide lo schermo insieme ad Alexander Skarsgård.

E proprio di recente la stessa attrice ha parlato con British Vogue (via IndieWire) della sua esperienza sul set del progetto, concentrandosi sulla sua inaspettata gioia nel girare scene in ambienti che in molti potrebbero ritenere scomodi e sgradevoli:

Sembravo pazza. Così insensatamente gioiosa. Gli stuntman dicevano “Possiamo uscire dall’acqua ora?”, e io pensavo “È fantastico. Natura! Siamo fuori! Possiamo fare arte”. Stavo congelando e se non fosse sembrato che stessi congelando nel girato mi sarei incazzata”.

The Northman, la pellicola di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, sarà nei cinema italiani a partire dal 28 aprile. In questa pagina potete ammirare il trailer italiano diffuso dalla Universal qualche settimana fa.

