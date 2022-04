Sale l’attesa per l’uscita di The Northman, il kolossal epico diretto dacon Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke e Björk. In Italia potremo vedere il lungometraggio solo al cinema a partire dal prossimo 28 aprile con Universal Pictures, nel frattempo dopo le reaction social di qualche giorno fa sono arrivate online le recensioni internazionali, la maggior parte delle quali molto positive.

Su RottenTomatoes al momento sono state raccolte 50 recensioni, l’88% delle quali positivo, con una media molto alta di 8/10. Ecco la nostra selezione:

The Northman: le recensioni internazionali

Empire Magazine – Questo è raccontare una storia intima e culturalmente ricca su una scala epica e brutale. Skarsgård è nel suo elemento, rafforzato da un cast sensazionale che si tuffa a capofitto nella visione stupefacente di Eggers e Sjón. Una saga cinematografica degna dei suoi antenati.

The Guardian – Completamente scandaloso, con alcune visioni epiche del cosmo infiammato. Non si riesce a distogliere lo sguardo.

TheWrap – Il miglior tipo di film che può piacere a tutti: senza abbandonare le sue credenziali da regista artistico, Eggers ha fatto una saga d’azione estrema e cruenta che ha il potenziale di attirare il tipo di spettatori che avrebbe trovato incomprensibile la sua filmografia precedente.

Variety – Un film piuttosto sciocco e poco divertente.

Screen International – I fan di Eggers e i curiosi del cinema lasceranno la sala storditi e abbagliati.

Indiewire – In un periodo storico cinematografico che viene definito dai compromessi, The Northman cavalca al cinema con la furia di una valchiria – è il raro film epico prodotto da una major che preferirebbe morire anziché sottomettersi ai precetti moderni di come andrebbe realizzato.

The Hollywood Reporter – Un film dall’immaginazione audace, non il solito adattamento di una proprietà intellettuale nota. Anche solo per questo, merita rispetto.

Independent – Imploro Odino che The Northman incassi un miliardo di dollari.

The Playlist – Un film incredibile e viscerale, come i precedenti lavori di Eggers garantisce una profonda analisi pur proponendo un’odissea ricca d’azione.

Polygon – Sebbene il film finisca per essere una riflessione vacua sulla vendetta e il dominio della risoluzione, è difficile batterlo in termini di spettacolo. Per come rende la storia entusiasmante e avvincente, The Northman è davvero intrigante.

