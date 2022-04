Dopo The Witch e The Lighthouse, il registasi è trovato alle prese col budget decisamente più sostenuto diche, contrariamente ai precedenti, non aveva alle spalle uno studio come la acclamata A24, che normalmente lavora con delle produzioni dal costo contenuto, bensì delle realtà come la Regency, la Focus Features e la Universal che hanno garantito al kolossal vichingo un budget che viaggia fra i 70 e i 90 milioni di dollari.

Una cifra decisamente più elevata dei 4 milioni di costo di The Witch o degli 11 di The Lighthouse, un budget che ha portato Robert Eggers ad avere un’esperienza del tutto nuova con The Northman: quella di avere a che fare con le pressioni di un grande studio. Il filmmaker ha affrontato questa discussione in una chiacchierata fatta con Collider durante la quale ha spiegato che quella che è possibile vedere al cinema è la Director’s Cut di The Northman. Quando la pellicola arriverà in home video, ci saranno delle scene eliminate da vedere, ma che saranno proposte come contenuti extra e non integrate alla pellicola.

Questa la dichiarazione del regista:

Fondamentalmente, già prima di consegnare la sceneggiatura allo studio sapevo che sarebbe stato un film così grande che non avrei avuto il final cut. Sapevo che non sarebbe stato possibile. Ma era un rischio che ero disposto ad assumermi. Lo studio è stato grandioso per come ha supportato il film, rimandandolo e permettendo che si facesse nel pieno del Covid mentre tanti altri film stavano morendo. Eppure, la fase di montaggio è stata incredibilmente difficile perché avevo promesso loro un film di Robert Eggers che potesse essere il più possibile d’intrattenimento. E l’intrattenimento non è una cosa che mi viene in maniera istintiva. E quindi il montaggio è stato difficile proprio per le pressioni esercitate dallo studio. Ma era una pressione di cui avevo bisogno per consegnarlo. Quella che hai visto è la mia director’s cut. Non ci sarà una versione più lunga nel Blu-ray. Le scene eliminate, e ce ne sta qualcuna di cui sono davvero molto orgoglioso, saranno proposte come extra. Ma c’è una ragione se non sono nel film […] Alcune saranno finalizzate, altre no. Ma ce ne staranno diverse.

Trovate tutte le notizie e gli approfondimenti sulla pellicola nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate di quanto detto da Robert Eggers su The Northman? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Il film esce nei cinema italiani il 21 aprile con Universal.

Vi ricordiamo anche che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!