LEGGI – Alexander Skarsgård racconta il passaggio dal lussuoso set di Succession al fango e gelo di The Northman

The New Yorker ha dedicato un lungo articolo a Robert Eggers, il regista di, la pellicola vichinga con protagonista Alexander Skarsgård in arrivo a fine mese.

Eggers ha parlato innanzitutto di una peculiare reazione di un componente del pubblico a una proiezione di prova:

Un membro del pubblico ha scritto: “C’è bisogno di una laurea in storia vichinga per capire praticamente qualunque cosa in questo film“. Ahhh… caz*o!

Ha poi parlato del budget, partito di 65 milioni di dollari e che a causa del Covid-10 è lievitato un bel po’ fino a toccare i 90 milioni di dollari:

Ci siamo ritrovati con un film vichingo costoso, d’autore – ma commerciale – ma d’autore, però commerciale… tutti mi hanno detto: “Se non è come Il gladiatore o Braveheart siamo fottuti“, e il problema è che non lo è. Condivide alcuni aspetti con quei film, ma con tutte le migliori intenzioni i miei Bravehart o Il gladiatore sono comunque… più bizzarri.

Con un budget simile, il film punta a dei risultati ben diversi da altri film del regista come The Witch (2015) e The Lighthouse (2019). La Focus Features ha infatti cercato di raggiungere un equilibrio tra esigenze del pubblico e visione del regista:

Credo di aver realizzato la versione di maggiore intrattenimento, che non è necessariamente quello che solitamente fa per me.

The Northman, la pellicola di Robert Eggers con Alexander Skarsgård, sarà nei cinema italiani a partire dal 28 aprile. In questa pagina potete ammirare il trailer italiano diffuso dalla Universal qualche settimana fa.

Cosa ne pensate di questo nuovo poster del film? Se siete sottoscrittori di BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!