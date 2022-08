The Punisher: Thomas Jane sul sequel di Rob Zombie mai realizzato

In occasione del Fanboy Expo di Knoxville, Thomas Jane è tornato a parlare di The Punisher e dei sequel mai realizzati.

L’attore ha innanzitutto parlato del film che doveva essere diretto da Rob Zombie che non ottenne il via libera:

C’erano diverse possibilità per The Punisher 2. Una prevedeva che fosse Rob Zombie alla regia, cosa che avrei trovato interessante, ma era soltanto una delle possibilità. Ci stavamo scervellando su svariate idee per la storia e stavamo cercando un altro regista perché la Marvel voleva prendere un’altra direzione, e quella fu una scelta loro.