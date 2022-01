LEGGI ANCHE – Doom è davvero il peggior film di videogiochi di sempre?

ha già avuto a che fare con diversi adattamenti cinematografici basati su dei videogame, a cominciare da un titolo universalmente riconosciuto come orrendo,, fino ad arrivare ai più recenti, e decisamente più riusciti, Rampage i (che non è direttamente basato su un videogioco, ma è comunque una pellicola che ripropone appieno le dinamiche del mezzo).

Ora, dalle pagine di Men’s Journal, promette che, a breve, verrà dato un nuovo annuncio relativo all’adattamento per il grande schermo di un’altra IP videoludica.

Queste le parole di The Rock nel momento in cui la testata gli pone una domanda su degli eventuali piani futuri in materia di moviegame:

Non posso ancor svelarti, nello specifico, di quale videogame si tratterà, ma faremo un annuncio nel corso dell’anno. Porteremo sul grande schermo uni dei giochi più colossali e badass di sempre, un titolo con cui gioco da anni. Sono emozionatissimo all’idea di farlo vedere ai fan sparsi in tutto il mondo. Ovviamente faremo tutto per bene per i nostri amici videogiocatori, ma vogliamo davvero fare un film grandioso.

Giusto ieri, restando in tema Dwayne Johnson, abbiamo appreso che la star, nella commedia di Natale Red One, verrà affiancata da un’altro attore di enorme richiamo, ovvero Chris Evans, l’interprete di Captain America nel Marvel Cinematic Universe. La pellicola vedrà dunque riuniti gli attori che danno vita al cinema, da una parte, a Black Adam della DC comics e, dall’altra, a Cap.

