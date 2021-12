Era l’inizio di novembre e, attraverso Instagram,mandava aun messaggio all’insegna della distensione dopo anni in cui, sui media di tutti il mondo, la faida venutasi a creare fra loro aveva inevitabilmente tenuto banco.

Il protagonista della saga di Fast & Furious aveva indirizzato un post a quello che definiva come il suo “fratellino” chiedendogli di cambiare idea e di tornare nel prossimo film della saga perché “mondo attende il finale di Fast 10. E come sai, i miei figli ti chiamano Zio Dwayne a casa nostra […] Il nostro retaggio ci attende. Ti dissi, anni fa, che avrei mantenuto la mia promessa a Pablo. Giurai che avremmo raggiunto il meglio nel finale, che è il decimo film. Lo dico con tanto amore… ma devi esserci, non lasciare il franchise, hai un ruolo molto importante da interpretare”.

Se ben ricordate, i dissapori fra The Rock e Vin Diesel risalgono alle riprese di Fast & Furious 8 nel 2016 (ECCO IL NOSTRO RESOCONTO DELL’ACCADUTO) e, da quel giorno in poi, siamo spesso tornati a parlare della questione perché riscappava inevitabilmente fuori nelle varie interviste rilasciate dai diretti interessati. Giusto quest’estate, ben prima che Vin Diesel porgesse il ramoscello d’ulivo citato qualche riga più sù, Dwayne “The Rock” Johnson aveva commentato con una certa ironia alcune altre dichiarazioni del collega a margine della promozione stampa di Jungle Cruise (TROVATE TUTTO QUA). Poi, durante le attività stampa per Red Notice, The Rock ha anche ammesso di divertirsi molto per le battute che la gente fa sulla faida con Vin Diesel ed e sì finito a parlare di Fast & Furious, ma non in riferimento a un suo ritorno nel filone principale, quanto, semmai, nel sequel dello spin-off Hobbs & Shaw per cui ha ammesso di avere un’idea.

Ed eccoci arrivare all’oggi e alla lunga intervista che l’attore ha concesso alla CNN in cui ha spiegato, senza tanti giri di parole, di aver cordialmente declinato l’invito a tornare in scena in Fast & Furious 10 accusando Vin Diesel di essere manipolatorio con i suoi post social:

Ho detto direttamente a lui che non tornerò nel franchise. Con le mie parole sono stato deciso, ma cordiale, ho fatto presente che sarò sempre di supporto per il cast e tiferò sempre per il successo del franchise, ma che non c’era alcuno spazio per un mio ritorno. I recenti post di Vin sono un’esempio delle sue manipolazioni. Non ho gradito che abbia tirato in ballo i suoi figli nel post, così come la morte di Paul Walker. Andavano lasciati fuori. Ne abbiamo discusso mesi fa e la cosa è stata chiarita.

Poi aggiunge:

Il mio obbiettivo è sempre stato quello di concludere con gratitudine e grazia questo straordinario viaggio in questo incredibile franchise. È un peccato che questo “botta e risposta” pubblico abbia intorbidito le acque. Detto questo, sono fiducioso nel mondo di Fast e nella sua abilità di riuscire a consegnare qualcosa di significativo per il pubblico. Auguro davvero il meglio alle mie ex co-star.

