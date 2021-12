Abbiamo già citato qualche ora fa l’intervista cheha rilasciato alla CNN . Lo abbiamo fatto riportando le parole della star riferite alla ben nota faida con Vin Diesel e alla sua decisione di non voler tornare nei panni di Hobbs in Fast & Furious 10 ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Nello stesso articolo, Dwayne “The Rock” Johnson tocca, dopo essere stato interpellato sull’argomento, la ben nota voce secondo la quale un domani potrebbe candidarsi alla carica di Presidente degli Stati Uniti d’America.

Tutto parte nel momento in cui gli viene ri-menzionato il ben noto sondaggio di qualche mese fa dove quasi la metà degli americani, il 46% a essere precisi, lo voterebbe.

Innanzitutto, il risultato di quel sondaggio secondo il quale quasi la metà degli americani mi voterebbe è un onore. Mi colpisce davvero e, seriamente, non avrei altre maniere per descrivere come mi fa sentire. Forse potrebbe essere la tequila a farmi parlare ma sul serio, ancora non so davvero nulla su cosa significhi fare il politico. Non so se ho il gene della politica nel DNA. Leader? Sì. Patriota? Puoi contarci. Politico? No.

The Rock prosegue aggiungendo:

Credo che la migliore posizione in cui posso stare al momento si situi in un luogo fidato e senza giudizi per la gente: a prescindere dal lato della strada in cui vivi, del colore della tua pelle, di quello che fai per vivere, di come decidi di vivere la tua vita, di quello che dice il tuo conto in banca e a seconda che tu guidi una macchina o renda l’autobus. Non m’interessa. Sono questioni che non hanno peso per me. L’importante è lavorare duro, avere cura della propria famiglia, essere una brava persona col prossimo, essere gentile con le altre persone, essere schietto, tenere fede alla parola data e cercare di divertirsi un po lungo la strada. E, ovviamente, non fare la testa di ca**o. Vedi? Come dicevo poco fa, non sarei un bravo politico.