La faida fratiene ciclicamente banco da anni a Hollywood e dintorni. Di recente, un’altra star della saga di, Ludacris, ha avuto modo di dire la sua in una chiacchierata con US Weekly in cui ha definito come “delicata” la situazione.

Ecco le sue parole:

Tutto quello che posso dire, da quello che capisco, è che so che si tratta di due uomini adulti. Penso che The Rock si sia espresso in materia e personalmente non voglio parlare per nessuno dei due. Per cui lascerei a ognuno le proprie parole mantenendo tutto così, perché si tratta di una situazione delicata.

Parole, quelle di Christopher Brian Bridges, in arte Ludacris, all’insegna della moderazione più totale.

Di recente, The Rock ha potuto spiegare, in un lungo profilo su Vanity fair che abbiamo riportato qua, come e perché abbia voluto “rinunciare al dramma” chiudendo la questione puntualizzando però che tutto era nato per via di differenti approcci all’etica lavorativa:

È una questione di filosofia lavorativa giornaliera. Trattare tutti come dei partner che stanno al tuo stesso livello. Compreso lo studio che ti finanzia. Trattare la troupe – a prescindere dalla tua posizione o dall’ordine del giorno o chissà che altro, come dei tuoi pari – con rispetto, umiltà, dare la giusta importanza a tutto il processo e al lavoro di ogni altro essere umano che, lavorando duramente tanto quanto te a un film e sudando, magari, anche di più, lo rende possibile [il fare un film, ndr.]. Poi per me è sempre stato molto importante stare con la schiena ben dritta e guardare negli occhi chi mi sta davanti. E se dici di fare una cosa, alla fine devi farla.

Cosa ne pensate delle moderate parole di Ludacris in merito alla faida fra The Rock e Vin Diesel? Ditecelo nei commenti!