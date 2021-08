In una recente intervista con THR è tornata a parlare di, ricordando il provino improvvisato per il ruolo di Janet.

L’attrice si ritrovò a ottenere il ruolo completamente per caso:

Un mio amico era in uno spettacolo a Los Angeles, perciò conoscevo Tim Curry. Un giorno andai a trovarli proprio durante i casting. Mi chiesero di fare un provino perché nessuna delle attrici candidate era riuscita a rendere Janet abbastanza spiritosa, pur essendo tutte cantanti migliori di me. Dissi soro: “No, non so contare, ho addirittura paura”. Mi chiesero di cantare “Tanti auguri” e così andai contro i miei propositi, pensando che magari avrei superato questa paura di cantare ad alta voce, che era un po’ causata dall’ego. Alla fine registrai il cantato e ce la feci. In ogni caso fu un colpo di fortuna.