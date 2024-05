Dopo le polemiche degli ultimi giorni, The Rock continua l’allenamento per diventare a tutti gli effetti Mark Kerr nel nuovo film targato A24.

L’attore ha infatti pubblicato sul suo account Instagram un video in cui si allena per il suo ruolo da protagonista in The Smashing Machine, film che racconta la vita del leggendario lottatore dell’MMA, i suoi alti, le sue vittorie e amori e la sua lotta alla dipendenza.

Ecco quanto riportato da The Rock in allegato al video:

“Giorno 1

Allenamento MMA

Mi preparo per “Smashing Machine”

Ogni giorno c’é qualcosa di nuovo da imparare in questo viaggio intenso, motivante e di umiltà all’interno di questo mondo di lottatori cercando di diventare Mark Kerr. Sono un gran lavoratore, ma mi sono reso conto che dovrò lavorare ancora più duramente del solito per questo ruolo più di quanto abbia mai lavorato in tutta la mia vita. Il mettermi in forma è solo una piccola parte di un viaggio più grande, si tratta di un vero e proprio lavoro di squadra.

Continuando a crescere e a essere grato per tutto”.

Ecco anche alcuni scatti:

The Smashing Machine – La trama

The Smashing Machine, con Emily Blunt e Dwayne Johnson, è un film drammatico basato sulla storia vera di Mark Kerr, il leggendario lottatore e wrestler MMA negli sregolati anni all’UFC all’apice della sua carriera. Lottando con dipendenze, vittorie, amore e amicizia nell’anno 2000.

