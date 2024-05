Il nuovo film con Demi Moore presentato a Cannes, il body horror femminista intitolato The Substance, mostra l’attrice in diverse scene di nudo integrale, un aspetto di cui l’attrice ha discusso durante la conferenza stampa lunedì.

L’attrice 61enne ha descritto l’esperienza come “vulnerabile” che ha necessitato di “molta sensibilità e molte discussioni su ciò a cui ambivamo”.

Moore ha poi ringraziato la sua collega, Margaret Qualley, che l’ha aiutata a stare a suo agio sul set:

Ho avuto accanto a me una persona che si è rivelata una grande partner con cui mi sono sentita al sicuro. Ovviamente eravamo molto vicine – e nude – e in quei momenti ovviamente c’è stata molta leggerezza per l’assurdità di quelle situazioni. Ma alla fine, è stato solo necessario comunicare e impiegare fiducia reciproca.