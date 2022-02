Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore) sarà prossimamente impegnato nella regia del reboot di, l’icona della Troma che tornerà in questo lungometraggio prodotto dalla Legendary Pictures.

Per la prima volta, il regista ha potuto parlare del progetto e del suo approccio verso di esso nel corso di un’intervista rilasciata a Bloody Flicks.

Sullo sviluppo del lungometraggio e sul mantenimento di un’atmosfera “in stile Troma” aggiunge:

Ho visto Toxie quando ero un ragazzino estremamente impressionabile ed ebbe un discreto impatto su di me – la sua assurdità, il suo allegro cattivo gusto. In un certo senso è un emozionante privilegio avere l’opportunità di dare vita a una nuova versione, ma, per certi versi, è anche scoraggiante perché abbiamo così tanto obbiettivi che vogliamo raggiungere contemporaneamente. I fan della Troma sono appassionati, devoti ed è impossibile fare un film che tutti loro possano percepire come fedele all’originale. Non ho la presunzione di accontentare tutti, ma la nostra intenzione e intima speranza è quella che i fan possano percepire il mantenimento di una certa atmosfera di casa Kaufman. Ma allo stesso tempo vogliamo anche dare vita a un lungometraggio in grado di creare un collegamento anche con quella fetta di pubblico che non ha mai sentito la Troma o il nome di Toxie, che si avvicineranno al film senza alcuna conoscenza del contesto. Proprio per questo non potrà essere tutto un ammiccamento all’originale.