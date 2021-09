In una recente intervista con Deadline , Joel Coen ha parlato die dell’assenza di suo fratello Ethan, con cui solitamente dirige i suoi film.

“Ci sono stati momenti in cui mi è mancato” ha ammesso il regista. “Non fai qualcosa per 35 anni con qualcuno e poi tutto a un tratto inizi a fare le cose da solo, specialmente perché la nostra collaborazione è sempre stata assolutamente produttiva e splendida“.

Ha poi aggiunto:

Fare Shakespeare è una cosa che Ethan non sarebbe stato interessato a fare e adesso lui sta facendo cose che non mi interessano.

La A24 si occuperà di distribuire il film nelle sale entro il 25 dicembre prima del lancio globale su Apple Tv+ previsto per il 14 gennaio.

Washington veste i panni del protagonista, mentre McDormand quelli di Lady Macbeth. Nel cast troviamo anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling e Brendan Gleeson.

Coen ha anche prodotto il progetto insieme alla McDormand e a Robert Graf. Carter Burwell ha composto la colonna sonora. Mary Zophres si è invece occupata dei costumi.

Ecco la sinossi dell’iconica opera:

Scritto tra 1605 e 1608, dopo “Otello” e “Re Lear”, “Macbeth” mette in scena la vicenda di Macbeth che, già vassallo di re Duncan di Scozia, divorato dall’ambizione e dalla brama di potere dopo che tre streghe gli hanno profetizzato un futuro da sovrano, insieme alla moglie progetta e porta a compimento il regicidio per salire al trono. Definita dagli studiosi, di volta in volta, tragedia dell’assassinio, del male, della dannazione, dell’ambizione, della paura, l’opera è dominata dalle figure di Macbeth e di Lady Macbeth. Grandi nell’infamia, ma non monolitici nella loro crudeltà, i due protagonisti sono preda di contraddizioni e incertezze che conferiscono loro quella grandezza tragica in cui si manifesta la sublime capacità di Shakespeare di indagare l’animo umano.