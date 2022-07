Martin Scorsese dirigerà The Wager, Leonardo DiCaprio sarà il protagonista

Squadra che vince non si cambia: Leonardo DiCaprio sarà il protagonista dell’adattamento cinematografico del libro non-fiction di prossima uscita di David Grann intitolato The Wager: a Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder che verrà diretto da Martin Scorsese e prodotto da Apple.

È lo stesso identico team dietro a Killers of the Flower Moon, che è basato su Gli assassini della terra rossa, libro di saggistica sempre scritto da Grann.

Il film è ambientato negli anni quaranta del settecento, quando la nave britannica Wager naufraga su un’isola desolata al largo della punta meridionale del Sud America, con il capitano e il suo equipaggio che faticano a sopravvivere e mantenere l’ordine, scontrandosi non solo con gli elementi ma anche con la natura umana.

Alla produzione vi saranno lo stesso Scorsese con Sikelia Productions, DiCaprio e Jennifer Davisson con la loro Appian Way e Dan Friedkin e Bradley Thomas con Imperative Ent (alla produzione anche di Killers of the Flower Moon).

