Secondo quanto rimportato da Deadline (Captain Marvel) affiancherà Viola Davis in, nuovo lungometraggio targato TriStar Pictures diretto da Gina Prince-Bythewood (The Old Guard).

Il film sarà ispirato ai fatti realmente accaduti nel Regno di Dahomey, uno degli stati più potenti in Africa nel 18° e ne 19° secolo. La storia seguirà Nanisca (che sarà interpretata da Davis), generale di un’unità militare, e sua figlia Nawi, che insieme combatterono i francesi e le tribù limitrofe che violarono il loro onore, schiavizzando il loro popolo e minacciando di distruggere tutto ciò per cui avevano vissuto.

La pellicola sarà prodotto dalla Welle Entertainment di Cathy Schulman, dalla stessa Davis, da Julius Tennon della JuVee Productions e da Maria Bello della Jack Blue Productions. Nicole Brown e Shary Shirazi supervisioneranno il progetto per la TriStar.

Prince-Bythewood ha diretto e scritto film come Love & Basketball, La vita segreta delle api e Beyond the Lights: Trova la tua voce. Di recente ha lavorato al film Netflix e Skydance The Old Guard con Charlize Theron e KiKi Layne.

