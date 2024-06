In una nuova in intervista per IndieWire, Geena Davis, il volto di Thelma in Thelma & Louise – cult del 1991 di Ridley Scott con Susan Sarandon e Brad Pitt – ha spiegato perché sarebbe assurdo realizzare il remake di un film del genere.

Davis ha affermato senza remore che l’unico motivo per rimettere mano su progetti tanto iconici sarebbe di migliorare il prodotto di partenza, e non è il caso di film come Thelma & Louise che reggono benissimo la prova del tempo e, dopo 30 anni, sono invecchiati benissimo:

Non dovrebbe mai essere rifatto. Andiamo, sono passati 30 anni e regge benissimo la prova del tempo molto più di altri, e non lo dico perché ci sono io nel film. Non c’è davvero motivo di rivisitare quella storia. Quale sarebbe lo scopo? L’unica motivazione, almeno secondo me, sarebbe di realizzare qualcosa di migliore. Sono la prima ad appoggiare il remake di progetti non riusciti in modo da dargli una seconda possibilità, sarebbe fantastico. Ma grazie a Dio nessuno ha mai pensato di rifare Casablanca o altri film del genere, almeno per ora! E ne sono davvero grata, non avrebbe senso e non ne sarei entusiasta, per niente.

