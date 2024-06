Josh Margolin, regista di Thelma, presentato al Sundance Film Festival – e che vedrà June Squibb nel suo primo ruolo da protagonista all’età di 94 anni – ha dovuto chiedere il permesso a Tom Cruise in persona per utilizzare alcune scene da Mission: Impossible nel suo film.

“Abbiamo girato due versioni della stessa scena. In una c’era Tom presente in televisione e sui giornali, nell’altra abbiamo rimpiazzato le scene con un green screen da poter in seguito modificare” ha spiegato Margolin, che ha poi aggiunto:

Per nostra fortuna Nicky Weinstock, produttore del film, sta nella stessa agenzia di Tom Cruise e hanno delle conoscenze in comune. Alla fine gli abbiamo mandato alcune scene dalla sceneggiatura per creare il giusto contesto e una clip dalla lettura del copione. Abbiamo subito avuto la sua approvazione e siamo subito andati alla Paramount, e sospetto che questo abbia reso tutto più semplice.

