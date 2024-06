In una recente intervista a IndieWire l’attrice Maika Monroe ha svelato quando avrà inizio la produzione di They Follow, ovvero il sequel di It Follows.

Secondo l’attrice la produzione del film di David Robert Mitchell partirà a inizio 2025.

Mitchell sarà sia sceneggiatore che regista del sequel. Monroe riprenderà il ruolo da protagonista di Jay Height. Il film originale, portato al cinema da Radius, aveva incassato ben 15 milioni di dollari con un budget molto limitato, ed era poi diventato un cult in home video.

Dopo quel film, nel 2018 Mitchell ha scritto, prodotto e diretto Under the Silver Lake, commedia nera con protagonisti Andrew Garfield e Riley Keough.

