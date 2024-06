Zazie Beetz sarà la protagonista di They Will Kill You, il primo film Nocturna, l’etichetta horror dei coniugi Muschietti.

They Will Kill You sarà scritto da Kirill Sokolov e Alex Litvak, con Sokolov che ne sarà anche regista.

Sokolov è noto per il suo senso dell’umorismo dark e il film parlerà di una donna che risponde a un annuncio per lavorare come governante in un misterioso grattacielo di New York City. Non si rende conto che sta entrando in una comunità che ha visto numerose sparizioni nel corso degli anni.

They Will Kill You sarà prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, i Muschietti e Dan Kagan. Sarà prodotto anche dai co-responsabili della pellicola Nocturna, Russell Ackerman e John Schoenfelder.

Si tratta del primo film di Nocturna, l’etichetta horror formata quest’anno da Skydance e Andy & Barbara Muschietti.

