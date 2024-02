La scorsa settimana, dopo un’intervista pubblicata dal magazine Technikart, si era diffusa la notizia che alcuni comportamenti sopra le righe di Jake Gyllenhaal avevano causato il suo addio al film Suddenly, tratto dal romanzo di Isabelle Autissier intitolato Soudain Seuls.

Il regista Thomas Bidegain, intervistato da Variety, ha ora voluto chiarire le indiscrezioni sostenendo che il progetto abbia avuto vita breve solo a causa di alcune differenze creative.

Il filmmaker ha raccontato:

Le persone non capiscono come viene prodotto un film. Non stavamo girando e non eravamo in pre-produzione. Mancavano otto settimane alla possibile data prevista per l’inizio delle riprese. Questo progetto era nato durante la pandemia, quindi ne avevamo parlato solo via Zoom. Ne abbiamo parlato ogni settimana, ma non ci eravamo incontrati di persona. Quindi ho avuto quell’idea di organizzare quella settimana in Islanda per leggere lo script insieme, con Jake Gyllenhaal e Vanessa Kirby. Ho pensato che sarebbe stata una buona idea incontrarci lì, visto che stavamo pensando di girare in quei luoghi i film, ed è un posto meraviglioso.

Bidegain ha quindi raccontato che lo script stava venendo modificato in collaborazione con il premio Pulitzer David Lindsay-Abaire, collaborando con Gyllenhaal allo sviluppo e tenendo conto degli appunti compiuti dall’attore e Vanessa Kirby durante gli incontri via Zoom. Il regista era quindi convinto che fossero tutti sulla stessa lunghezza d’onda:

Quando abbiamo iniziato a leggere lo script nella stessa stanza, ci siamo resi conto che non avevamo la stessa visione di cosa doveva essere il film. Volevano sempre più cambiamenti. Quando ci sono dei cambiamenti allo script prima delle riprese è normale, ma questo era diverso. Ognuno aveva un’idea diversa di quello che era il messaggio del film.

Il filmmaker ha provato un paio di volte a raggiungere un compromesso, ma i suoi tentativi non si sono conclusi come sperato: Gyllenhaal voleva che il film fosse sull’amore per la natura, mentre Kirby voleva un approccio più femminista e aveva provato ad acquistare i diritti dello script per effettuari ulteriori modifiche.

Bidegain ha quindi concluso:

Quando si lavora con un attore-produttore che non ha la stessa visione del regista è un’esperienza davvero strana. In Francia il regista si occupa del raccontare la storia ed è il responsabile della sceneggiatura, della scenografia, ecc… Abbiamo dei modi davvero diversi in Francia e negli Stati Uniti per realizzare film.

Fonte: Variety

