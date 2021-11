è attualmente impegnata nella promozione stampa di Ultima Notte a Soho , il nuovo film di. Durante una chiacchierata fatta con Collider (via CB.com ), l’attrice ha spiegato come mai non ha più preso parte a una pellicola molto attesa come Top Gun: Maverick, sequel dell’iconico film anni ’80 con Tom Cruise.

Thomasin McKenzie motiva così la sua scelta di preferire Lost Girls a Top Gun 2:

Sono solita ascoltare con attenzione il mio team perché loro lavorano in questo settore da più tempo di me e hanno un’esperienza più grande della mia. Poi è anche una questione d’istinto. Sono stata molto fortunata ad avere la possibilità di fare altro. Ho fatto Lost Girls. Sono stata molto onorata di essere stata presa in considerazione per una parte in Top Gun: Maverick. È straordinario. Una cosa davvero, davvero tosta. Ma quella di Lost Girls era una storia che m’interessava maggiormente raccontare, con una regista donna e un cast quasi interamente al femminile e volevo davvero farne parte.

Top Gun: Maverick sarà al cinema il 27 maggio 2022.

Il cast di Top Gun: Maverick è formato da Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia. Seguito del cult del 1986 di Tony Scott, Top Gun 2 è stato scritto da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

La sinossi:

Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l’avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.” Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.

