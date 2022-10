Thor: Love and Thunder, Christian Bale parla delle riprese su blue screen: “La monotonia”

Durante un’intervista con GQ Magazine, Christian Bale ha parlato della sua esperienza sul set di Thor: Love and Thunder.

L’attore non ha trovato molto interessante ritrovarsi circondato da green e blue screen:

È stata la prima volta per me… la definizione di monotonia. Ci sono altri attori che hanno molta più esperienza di me.

Riesci a distinguere un giorno dall’altro? No. Assolutamente no. Non hai alcuna idea di cosa fare, e io non riuscivo neanche a distinguere un teatro di posa dall’altro. Continuavano a dire: “Sei nel Teatro 3”. “Qual è?”, “quello blu”. Poi sentivo: “Sì, ma quello è il Sette”. “Qual è?”, “quello blu”. “Ma dove?”.