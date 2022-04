THOR: LOVE AND THUNDER, LA TRAMA

Il film vede Thor (Chris Hemsworth) intraprendere un viaggio come non ne ha mai fatti prima – la ricerca della pace interiore. Ma il suo pensionamento viene interrotto da un assassino galattico chiamato Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che vuole portare le divinità all’estinzione. Per combattere questa minaccia, Thor chiede l’aiuto di Re Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che – con grande sorpresa di Thor – inspiegabilmente è degna di brandire il suo martello magico, Mjolnir, come Potente Thor. Insieme, si imbarcano in una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Con il lancio del primo, attesissimo trailer di Thor: Love and Thunder i Marvel Studios hanno diffuso anche la sinossi ufficiale del film di Taika Waititi, che svela finalmente i primi dettagli sulla trama di questo quarto capitolo delle avventure del Dio del Tuono. In particolare, grazie a questa prima descrizione capiamo cosa possiamo aspettarci dal film.

Thor, insomma, si è ritirato a Nuova Asgard dopo aver salvato il mondo: un periodo sabbatico al quale tuttavia deve sottrarsi rapidamente. Si imbarcherà quindi in una vera e propria avventura che vede riunire Thor, Korg, Valkyrie e Jane Foster in un viaggio cosmico. Non vengono però menzionati i Guardiani della Galassia, pur decisamente presenti nel trailer. L’impressione comunque è che, proprio come Doctor Strange nel multiverso della follia, anche questo nuovo film dei Marvel Studios proporrà un crossover con vari personaggi dell’UCM.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

