Those Who Wish Me Dead: un nuovo poster del film con Angelina Jolie e Nicholas Hoult

In rete è approdato un nuovo poster di, adattamento cinematografico del romanzo di Michael Koryta diretto da Taylor Sheridan (I segreti di Wind River, Yellowstone) con

Il film approderà nelle sale americane e in contemporanea in streaming su HBO Max il 14 maggio, mentre non ha ancora una data di distribuzione italiana.

Del cast fanno parte anche Jon Bernthal (The Punisher), Tyler Perry (L’amore bugiardo – Gone Girl), Aidan Gillen (Il trono di spade), Medina Senghore (Blindspot), Finn Little (Storm Boy) e Jake Weber (Homeland).

Potete vedere il poster qua sotto: