Deadline riporta in esclusiva che i Marvel Studios hanno messo in cantiere un film dedicato ai Thunderbolts, un gruppo di supereroi dei fumetti dell’Universo Marvel composto in parte da ex supercriminali.

Alla regia troveremo Jake Schreier, regista di alcuni video musicali di Kanye West e Kendrick Lamar e che ha lasciato il segno al Sundance nel 2013 con il suo Robot & Frank. A quanto pare la sua presentazione avrebbe convinto così tanto gli Studios da mettere in cantiere il progetto nonostante se ne parlasse da anni. A scrivere il film ci sarà invece Eric Pearson, sceeggiatore di Black Widow.

Fonti del giornale sostengono che la Marvel avrebbe già contattato alcuni attori già parte dell’Universo cinematografico.

Alcuni dei personaggi che potrebbero apparire tra quelli già apparsi nell’UCM, anche in base a quanto succede nei fumetti, sono pertanto il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent e il Soldato d’Inverno.

