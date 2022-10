Tim Burton parla del primo incontro con Johnny Depp

In occasione di una masterclass tenutasi al Lumière Festival di Lione, Tim Burton ha parlato del suo rapporto con Johnny Depp.

“Lo incontrai per la prima volta quando feci Edward mani di forbice. Era molto simile a me, eravamo due sgangherati di periferia” ha commentato il regista, prima di aggiungere:

Non si trattava neanche di intesa verbale. Sapevo che gli piaceva interpretare dei personaggi e che era più interessato alla recitazione più per una questione artistica che per il lato commerciale. Adorava interpretare Mani di forbice o Edward [in Ed Wood] e tutti questi altri ruoli.

Trovo sempre emozionante vedere qualcuno che si presta a cambiare tipo di ruolo piuttosto che fare sempre le stesse cose. La sua trasformazione da film a film mi ha sempre elettrizzato.