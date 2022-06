Al Pacino sembra apprezzare davvero Timothée Chalamet.

Dopo anni e anni di lavoro, sta finalmente per uscire nelle librerie americane Heat 2, il romanzo scritto dal regista Michael Mann che funge da vero e proprio sequel di Heat – La sfida, thriller del 1995 da lui diretto e interpretato da Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer.

In occasione di una proiezione organizzata al Tribeca Festival per i 25 anni della pellicola – evento che si doveva tenere nel 2020 quando Heat festeggiava effettivamente la ricorrenza, ma che è stato rimandato per ben due anni a causa del COVID – Al Pacino ha avuto modo di spiegare nel corso di un Q&A che, se mai dovesse essere tratto un film dal libro di prossima uscita nelle librerie americane, amerebbe vedere Timothée Chalamet nei panni della versione giovane del suo personaggio, Vincent Hanna.

Queste le sue parole quando gli viene chiesto chi potrebbe vestire i panni di Vincent Hanna in questo sequel:

Timothée Chalamet. È un grande attore, bellissimo look.

Il romanzo, in arrivo il 9 agosto nei negozi statunitensi, è ambientato un giorno dopo gli eventi del film, con un Chris Shiherlis ferito [interpretato da Val Kilmer in Heat] che vuole fuggire da Los Angeles a tutti i costi. La storia si sposta sia nei sei anni precedenti agli eventi centrali che agli anni successivi, con nuovi personaggi e nuovi mondi criminali.

Per dare forma al film di Heat, Michael Mann lavorò per ben dieci anni facendo molte ricerche quindi non stupisce troppo il fatto che ci fosse ancora molto materiale da esplorare.

