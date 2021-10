La rivelazione è arrivata nel corso di un’intervista promozionale percon lo YouTuber aveva (e in effetti ha ancora) un canale Youtube.

L’attore di Dune nel corso dell’intervista ha parlato del suo amore per videogiochi come Luigi’s Mansion e Super Smash Bros. Melee oltre che Call of Duty 4: Modern Warfare e Modern Warfare 2, e ha poi svelato di aver creato da giovane il canale Youtube ModdedController360, che adesso conta 22.000 iscritti.

Attraverso il canale, ha raccontato l’attore, vendeva dei controller per Xbox decorati a mano alla somma di 10 dollari. Il totale dei controller venduti? Tre.

Ecco anche un video tratto dal suo canale:

Alcuni giorni giorni fa, la Legendary Pictures, la Warner Bros. Pictures hanno confermato l’arrivo di Dune: Parte Due che sarà al cinema già il 20 ottobre 2023. Trovate altri dettagli in questo articolo.

A seguire, la sinossi della pellicola con Timothée Chalamet:

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

“Dune” è arrivato nelle sale cinematografiche italiane dal 16 settembre, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e Legendary.