Timothée Chalamet svela il nome dell’attore che gli ha consigliato “Niente droghe pesanti e film coi supereroi”

Bones and All

A metà ottobre del 2021, con Dune – parte 1 nei cinema, Don’t look up alle porte e le riprese di Wonka in corso, Timothée Chalamet rivelava, in un’intervista rilasciata proprio per la promozione stampa del kolossal sci-fi di Denis Villeneuve, che uno dei suoi “eroi” gli aveva elargito un prezioso consiglio tanto lavorativo, quanto personale.

Ecco la dichiarazione fatta da Timothée Chalamet un anno fa (circa):

Uno dei miei eroi – non posso dire chi è altrimenti mi prenderebbe a calci in culo – la prima volta che ci siamo visti mi ha abbracciato e mi ha dato una serie di consigli: “Niente droghe pesanti e niente film coi supereroi”.

Ovviamente, all’epoca, ci fu una certa curiosità circa l’identità di questo misterioso “eroe”. Identità che è stata recentemente svelata dall’attore in una nuova intervista rilasciata a margine della promozione stampa di Bones and All, il nuovo lungometraggio di Luca Guadagnino presentato all’ultima edizione del Festival di Venezia. Si tratta di Leonardo DiCaprio, la star con cui il giovane attore ha recitato in Don’t ook up, la pellicola di Amad McKay uscita su Netflix lo scorso dicembre.

Qua sotto potete leggere la sinossi di Bones and all:

Bones and All racconta la storia di un primo amore tra Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto vagabondo dall’animo combattivo. I due intraprenderanno un’odissea di centinaia di chilometri lungo l’America di Ronald Reagan, tra passaggi segreti, botole e stradine di provincia. Ma per quanto ci provino, qualunque strada non farà che portarli indietro ai loro terribili trascorsi, sino al momento finale, che decreterà se il loro amore sarà realmente in grado di sopravvivere al loro essere “altro” rispetto al mondo che li circonda.

Trovate tutte le informazioni su Bones and all, il nuovo film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet nella nostra scheda.

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Vogue