Titanic: James Cameron spiega perché Leonardo DiCaprio stava per perdere la parte

James Cameron ha rivelato che Leonardo DiCaprio stava quasi per perdere la parte di Jack Dawson in Titanic per un motivo molto semplice.

Il regista ha raccontato a GQ che al provino l’attore si rifiutò di provare la sua parte, lui allora decise di stringergli la mano e salutarlo. Quando l’attore si rese conto che la sua occasione stava svanendo, tornò sui suoi passi.

“Aspetta, aspetta, aspetta. Intendi che se non provo la parte, finisce tutto così?” gli disse DiCaprio. Il regista passò allora a spiegargli:

Questo film sarà gigantesco che richiederà due anni della mia vita, mentre tu lavorerai a cinque altri progetti, io sarò impegnato nella post-produzione, nei modellini e tutto il resto. Non voglio mandare tutto a put*ane facendo la scelta sbagliata, perciò o leggi la parte, o non ottieni il ruolo.

L’attore accolse la richiesta, ma nonostante questo Cameron poteva notare come “ogni singola sfumature del suo essere fosse così negativa”. Quando urlò “azione”, ha spiegato, DiCaprio “si trasformò in Jack, Kate [Winslet] si illuminò e si immersero completamente nella scena. Le nubi svanirono e un raggio di sole illuminò Jack. Pensai: ‘Ok, è il ragazzo giusto'”.

