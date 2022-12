Titanic: Kate Winslet torna a parlare dell’annosa questione della zattera e del bullismo per essere “troppo grassa”

In occasione di una recente intervista, James Cameron ha parlato di Titanic e ha rivelato di avere uno “studio scientifico documentato” che dimostra che due persone non sarebbero sopravvissute sulla zattera (qui ulteriori dettagli).

Parallelamente, Josh Horowtiz ha sottoposto a Kate Winslet l’annosa questione e l’attrice ha risposto:

Una volte per tutte, sì, ci sarebbero stati in due, ma non sarebbe rimasta a galla.