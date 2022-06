In occasione del 25° anniversario, Titanic di James Cameron tornerà sul grande schermo a febbraio 2023. L’edizione che sarà proposta nei cinema sarà una nuova versione rimasterizzata in 3D 4K HDR e in HFR.

La Disney distribuirà la pellicola nel mondo a partire dal 10 febbraio 2023, come riporta Deadline, mentre la Paramount si occuperà della distribuzione negli Stati Uniti. Al momento non è chiaro se la sola edizione proposta nei cinema sarà in 3D, ma ovviamente arriveranno ulteriori dettagli a ridosso dell’uscita.

La notizia era già stata preannunciata dal produttore Jon Landau nella giornata di ieri al CineEurope di Barcellona mostrando ai presenti un’anteprima della nuova edizione 3D.

La notizia su Titanic arriva dopo l’annuncio al CinemaCon dello scorso aprile che un’altra pellicola di James Cameron, Avatar, tornerà presto al cinema. La data è fissata al 23 settembre e anche in questo caso si tratterà di una nuova versione rimasterizzata nell’attesa dell’uscita di Avatar: La via dell’acqua, dal 14 dicembre nelle sale italiane.

