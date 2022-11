Todd Field racconta di quando Tom Cruise gli ha predetto che sarebbe diventato regista

All’ultimo Festival di Venezia, è stato presentato con successo Tár (LEGGI LA RECENSIONE), film di Todd Field con cui la protagonista Cate Blanchett ha vinto la Coppa Volpi come Miglior Attrice. Ospite in un recente episodio del podcast Variety Awards Circuit, il regista ha raccontato un curioso aneddoto sulla sua carriera.

Prima di passare dietro la macchina da presa, Field ha lavorato molto come attore, prendendo parte tra gli altri a Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Il regista ricorda come, ad un certo punto, il protagonista, Tom Cruise, lo abbia guardato negli occhi e dicendogli che un giorno sarebbe diventato regista. “Mi ha praticamente spinto sul jet da combattimento. Gli ho detto: ‘Oh sì, ho fatto la scuola di cinema’. E lui mi ha risposto: ‘No, no… tu DIRIGERAI’. Cosa hai intenzione di fare? ”

Se sedici anni sono passati tra Tár e il precedente film di Field, Little Children, è possibile che non aspetteremo altrettanto a lungo per vedere il suo prossimo lavoro. Il regista ha infatti ammesso di avere già alcune idee in mente, tra cui una in cui vorrebbe unire le star dei suoi due ultimi film: Cate Blanchett e Kate Winslet. “Ho questa idea. Penso sempre alle due ‘C/Kates’ un po’ come abbiamo pensato a De Niro e Pacino prima che fossero in quella scena di Heat di Michael Mann. Eravamo tutti in attesa di avere una scena con loro due insieme. Penso che ‘C/Kates’ a un certo punto debbano lavorare insieme“.

FONTE: Variety