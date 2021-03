continua a tenere l’agenda piena visto che in attesa del suo No Time to Die , e dopo i suoi impegni presi per una serie Apple, ha già siglato un accordo per il suo prossimo progetto, un adattamento cinematografico della serie a fumetti cyberpunkper la Legendary.

Tokyo Ghost è ambientato nel 2089, in un anno in cui l’umanità è diventata completamente dipendente dalla tecnologia per evadere dalla realtà. La storia segue due sbirri, Debbie Decay e Led Dent, che lavorano nelle Isole di Los Angeles e alla Terra: ricevono l’incarico di andare nell’ultimo paese libero dalla tecnologia sulla Terra, il nazione giardino di Tokyo.

Gli autori della serie a fumetti targata Image Comics sono Rick Remender e Sean Gordon Murphy; Remender, che ha lavorato con i fratelli Russo come co-creatore e supervisore della serie Syfy Deadly Class, sarà lo sceneggiatore del progetto Legendary.

Fukunaga sarà anche produttore del progetto attraverso la sua casa di produzione Parliament of Owls con Hayden Lautenbach. Jon Silk lo affiancherà con la Silk Mass.

Fukunaga al momento è impegnato con la regia di tre episodi della serie Apple ambientata durante la Seconda guerra mondiale, Masters of the Air per la Amblin e la Playtone di Tom Hanks.

Ecco la sinossi del primo volume edito da BAO Publishing: