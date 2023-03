Tom Cruise sarebbe dovuto andare agli Oscar secondo David Letterman

David Letterman ha partecipato come ospite allo show di Jimmy Kimmel occasione in cui i due hanno anche parlato del più grande “elefante nella stanza” della Notte degli Oscar, ovvero l’assenza di Tom Cruise.

Nonostante le sei nomination ricevute da Top Gun: Maverick, compresa quella a Miglior film (e dunque anche a Tom Cruise in quanto produttore del lungometraggio), la star non ha partecipato alla kermesse che, peraltro, vedeva Jimmy Kimmel come conduttore.

Il motivo dell’assenza pareva essere quello relativo agli impegni dell’attore per le riprese di Mission: Impossible 8 che si stanno tenendo proprio nello stivale. Eppure, un paio di giorni dopo, Tom Cruise è stato avvistato a Londra per la festa dei 90 anni di Michael Caine e, giusto un mese prima dell’evento tenutosi domenica scorsa, aveva regolarmente partecipato all’Oscar Luncheon dove era stato salutato da un bagno di folla.

Secondo alcune indiscrezioni, smentite dalla produttrice del Jimmy Kimmel Live nonché moglie del conduttore Molly McNearney, il protagonista di Top Gun: Maverick avrebbe deciso di disertare la serata perché Judd Apatow stava aiutando Jimmy Kimmel nella scrittura del monologo di apertura ed evitare di diventare oggetto di battute. Trovate maggiori dettagli sulla vicenda in questo nostro approfondimento.

Nel corso della sua ospitata, Letterman ha chiesto al collega:

Dov’era Tom Cruise?

Domanda a cui Kimmel ha poi risposto:

Non sapevamo dove fosse Tom Cruise. Sapevamo di questioni collegate alla produzione.

Lo scambio prosegue poi:

Letterman: Ma cosa significa? Non ha senso. Kimmel: Esattamente! È molto poco specifico. Letterman: Cruise sarebbe dovuto essere agli Oscar a celebrare il successo di Top Gun: Maverick! Kimmel: Sì, sembrava che sarebbe dovuto esserci, ma non è venuto. Magari pensava che non avrebbe vinto e non è venuto. Letterman: Già ma parlando fra me e te: secondo te non sarebbe dovuto venire? Kimmel: Certo, è il principe di Hollywood! Letterman: Ma questa cosa dà anche più credito al tuo successo! Anche se Mr Colpo Grosso non c’era, lo show non è mai stato così di successo ultimamente, ben fatto Jimmy.

Qua sotto trovate anche il video:

Trovate tutte le informazioni su Top Gun: Maverick nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!