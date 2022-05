Di un film dedicato a, il volgare produttore cinematografico di Tropic Thunder amante del turpiloquio e dell’hip-hop magistralmente interpretato da, si parla da oltre un decennio, ma nulla si è mai concretizzato effettivamente.

Nel 2019, prima che la pandemia di nuovo Coronavirus partisse dalla Cina, Tom Cruise era tornato a ballare come Les Grossman durante un Botta & Risposta insieme a Conan O’Brien tenutosi al Comic-Con dopo la presentazione a sorpresa del primissimo trailer di Top Gun: Maverick.

Ed è stato proprio durante il red carpet di Top Gun: Maverick, quello che ha visto Tom Cruise arrivare sul ponte della portaerei Uss Midway a bordo di un elicottero guidato da lui stesso, che la star è tornata a parlare proprio di Les Grossman.

Quando Comic Book gli ha fatto una domanda in merito ha risposto:

Non saprei. Ho rifatto Les Grossman per gli MTV Award. Dobbiamo vedere, potrebbe essere divertente. Ma adesso proprio non so che dirti. Mi sto solo godendo questa serata e poi devo tornare a finire i sequel di Mission: Impossible. Mi godo questa serata mettendo per un attimo da parte tutto quello che ho ancora da fare per Mission: Impossible e per tirare una boccata d’aria.