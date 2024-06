Come vi avevamo già raccontato in questo articolo, Tom Cruise è noto a Hollywood per essere “quello che fa regali”, inclusa la tanto odiata torta al cocco annuale fatta arrivare per le feste.

LEGGI – Dakota Fanning riceve ogni anno un regalo di compleanno da Tom Cruise dai tempi di La guerra dei mondi

Dakota Fanning – ospite al Kelly Clarkson Show – ha ribadito che sin dai tempi di La guerra dei mondi di Steven Spielberg, Cruise le manda un regalo ogni anno per il suo compleanno.

L’attrice ha raccontato che, crescendo, grazie a Cruise è riuscita a raccogliere una vera e propria collezione di scarpe:

Mi manda la stessa cosa ogni anno. Quando ero piccola adoravo le scarpe e già ai tempi del tour promozionale di La guerra dei mondi indossavo la taglia più piccola di scarpe già da adulti. Quindi, da quel compleanno in poi, mi manda sempre un nuovo paio di scarpe.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social e su TikTok.

Fonte: EW

Classifiche consigliate