Nel ricco cast dipotrebbe apparire anche, di ritorno nei panni didopo la serie conclusasi oggi con la sesta puntata.

A rivelarlo è l’Hollywood Reporter, che oltre a dare l’annuncio del rinnovo di Loki per una seconda stagione, ha preannunciato che i fan non dovranno aspettare molto prima di rivedere Tom Hiddleston nei panni del Dio dell’inganno.

Come spiegato in un trafiletto, il personaggio “dovrebbe apparire anche nel prossimo Doctor Strange” nonostante i Marvel Studios non si siano sbilanciati in proposito.

***Seguono spoiler su Loki***

La notizia non dovrebbe sorprendere: la sesta puntata di Loki si è conclusa con un colpo di scena legato a Kang e al Multiverso, cambiando le carte in tavola dell’Universo Cinematografico Marvel. Questo senza contare che lo sceneggiatore di Loki è lo stesso di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

Vi ricordiamo che ogni giovedì, a partire dalle ore 17, parleremo della nuova puntata di Loki in una live ricca di spoiler e congetture varie ed eventuali ospitata sul nostro canale Twitch! Trovate tutte le informazioni su Loki, la nuova serie targata Marvel Studios, nella nostra scheda.