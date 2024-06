Ammazzavampiri, l’horroe del 1985 diretto da Tom Holland con Chris Sarandon nei panni dell’affascinante – e letale – vampiro Jerry Dandrige, è uno degli horror più amati degli anni ’80.

E proprio il regista Tom Holland e Chris Sarandon hanno potuto ricordare la loro esperienza con la lavorazione di Ammazzavampiri in un’intervista con ComicBook.

Racconta il filmmaker:

È stata la migliore esperienza che abbia mai avuto nel dirigere un film. Nessuno di loro è stato facile da girare come questo, e questo è dovuto a un insieme di cose meravigliose che si sono verificate tutte insieme. E io ero troppo inesperto per saperlo. Avevo Richard Edlund al lavoro sugli effetti speciali, e aveva con lui tutto il team di Ghostbusters che Columbia voleva letteralmente mantenere occupato perché pensavano che avrebbero fatto un sequel di Ghostbusters subito. E ovviamente, sono poi passati anni, quindi hanno tenuto con loro Richard Edlund, Steve Johnson, Randy Cook, tutti brillanti specialisti degli effetti in camera.

Aggiunge Sarandon:

Abbiamo fatto questo film in un momento in cui il genere dei film sui vampiri non godeva di un’ottima reputazione. E poi ha avuto un meraviglioso effetto salutare sul genere e anche sul ritorno al cinema dei fan che amano questi film. La prima volta che ho letto lo script, era una sceneggiatura di prova. Ricordo di aver guardato il titolo di aver pensato “No, non posso fare un film chiamato Fright Night. Sono un attore serio”. Solo che, non appena ho iniziato a leggerlo, ho pensato “Oh mio Dio, è fantastico. È davvero ben fatto, ben scritto. Devo incontrare questo ragazzo, questo Tom Holland”. Sono volato in California e lui ed io abbiamo parlato per un paio d’ore, e appena abbiamo finito di parlare, mi aveva letteralmente descritto ogni ripresa… Mi diceva “Okay, ecco come ti riprenderò”, e poi ha “detto, “Questo è l’inizio del film e sta accadendo questo e questo, e mi avvicinerò a questo”. Quando ha finito ho detto, “Gesù, questo è un regista alle prime armi?”. Aveva dimostrato di essere un cinefilo e aveva già una storia per aver scritto diversi film al che ho pensato “Devo lavorare con questo ragazzo”. È stato un amore a prima vista da allora.

Tom Holland spiega poi che, considerato il budget molto basso della pellicola e l’assenza di grandi star, ebbe una notevole libertà d’azione da parte della Columbia:

Pensavano che il film non avrebbe incassato nulla. Ma avevano un posto nel loro calendario per un piccolo film. Quindi mi hanno dato 9 milioni di dollari e non mi hanno disturbato perché non c’erano star nel film. Non c’erano molti soldi in gioco. Non si aspettavano nulla. Il film del momento che tutti stavano guardando, penso si chiamasse Perfect con John Travolta e Jamie Lee Curtis. Non pensarono a me e così non ebbi interferenze di sorta. Solo un taglio verso la fine, quando Jerry Dandrige era sul tetto e colpiva il camino con il gomito. Ma a parte questo, ho ottenuto tutto ciò che volevo. Nessuno mi ha fatto pressione per il casting. È stata un’esperienza straordinariamente meravigliosa… Più soldi vengono investiti in un film, più mettono i dirigenti intervengono direttamente sul set, e più si è soggetti a pressione e interferenze.

Alla fine, il film divenne il secondo maggiore incasso statunitense per un film horror nel 1985, secondo solo a Nightmare 2.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: ComicBook

