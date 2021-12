Uno dei prossimi ruoli di, dopo Spider-Man: No Way Home , sarà quello diin un film a lui dedicato.

A rivelarlo è stato l’attore in persona in un’intervista con l’Associated Press:

Oh, interpreterò Fred Astaire. La sceneggiatura è arrivata proprio la settimana scorsa, non l’ho ancora letta perché non me l’hanno ancora consegnata, ma so che Amy Pascal l’ha ricevuta. Mi ha chiamato su FaceTime prima, ero nella vasca da bagno e ci siamo fatti una bella chiacchierata us FaceTime. Quello che so è che interpreterò Fred Astaire.