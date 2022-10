Tom Holland è Link da The Legend of Zelda in alcune fan art generate da una AI

Vedreste bene Tom Holland nei panni dell’iconico Link in un fil o in una serie live-action del celeberrimo titolo Nintendo The Legend of Zelda?

Dopo essere stato Spider-Man e anche Nathan Drake nel film di Uncharted, l’attore è ora comparso anche nei panni dell’iconico personaggio del noto videogame. Dan Leveille ha condiviso su Facebook degli artwork generati dall’intelligenza artificiale Midjourney.

Potete vedere tutti gli artwork nel post qua sotto:

