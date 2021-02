Subito dopo aver terminato le riprese di, dove vestirà i panni di Nathan Drake,si è dovuto gettare a capofitto nella lavorazione di Spider-Man 3 e, a quanto pare, ha trovato una certa difficoltà “nell’abbandonare” la celeberrima icona della Ip videoludica targata

Durante un’intervista con Screen Daily rilasciata a margine della promozione stampa di Cherry, la nuova pellicola diretta dai fratelli Russo in arrivo su Apple TV+, Tom Holland ha raccontato e circostanziato il perché di questa difficoltà:

Stavo lavorando a questa scena di Spider-Man 3 dove dovevo entrare in un edificio, c’era questa bella inquadratura molto cinematografica che mi seguiva e, a un certo punto, Amy Pascal mi prende da una parte e mi dice “Ma perché cammini in quel modo? Stavi camminando come un uomo, ma abbiamo bisogno che tu cammini come un ragazzo“. Sono andato a controllare il girato sul monitor e, in effetti, ero lì che camminavo con sicurezza da swagghetto. Con Jon Watts che dichiara “Va bene, è ancora Nathan Drake. Lo pialleremo e riporteremo fuori Peter Parker!”.

Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

Quanto ad Uncharted ricordiamo che, inizialmente, il film doveva uscire il 16 luglio, ma di recente è stato rimandato all’11 febbraio 2022.

I protagonisti della pellicola saranno Tom Holland, interprete del giovane Nathan Drake, e Mark Wahlberg che vestirà i panni di Victor Sullivan, il mentore del celeberrimo cacciatore di tesori dell’omonima serie sviluppata dalla Naughty Dog. Insieme a loro anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

